Modni radar: Peter Poles in Nika Veger

Peter Poles in Nika Veger

V kino Četudi ležerno,

lahko je moderno,

barve in vzorci,

to pravi so borci

za odločen izraz,

naj bo sonce al' mraz,

prav'jo 'z modnega ceha,

da ta par je brez greha.

Vsak po svoje blestita

vse od mraka do svita.

Pepita in franže

ugledne so branže,

ona čevlje, on hlače

iz kavbojske palače.

Na podelitev Nasmeh za odliko

sta zakonca nadela,

za nagrado pa kipec

pozlačeni prejela.

Res sanjski občutek

v telesu se sproža,

ko eleganca nas njuna

prijazno poboža.

Tulipan črn

in roža iz čipke

nežno pritisneta

na čustvene tipke.

Le njen bi frizer

se lahko bolj izkazal,

še sreča, da ji Pero

ni šminke razmazal.

