Modni radar: On je kot natakar z bolj prestižne barke, ona pa je to kupila, ko so b’le še nemške marke

Klemen Slakonja in Maja Keuc



Kakor da ta ženin in nevesta,

prišla vsak iz drugega sta mesta.

Njeno vse je s pisanimi

rož’cami prežeto,

njegovo pa bogato,

kar v bleščice je odeto.

Skupaj pa ubrano

rišeta nam zgodbo,

s katero bolj težko

dobila modno bi pogodbo.

On je kot natakar

z bolj prestižne barke,

ona pa je to kupila,

ko so b’le še nemške marke.