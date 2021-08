Modni radar: Nikar se ne bojte, ne bodite leseni, le privid je, da so jo požrli plameni

danica lovenjak obleka

eva boto pevka

tatjana mihelj pevka

: Pridih orienta se vedno prileže, pod nedrje bujno, tja sončece seže. Kot modni okras je namesto nakita, saj ta plavolaska strašno je zvita. Z obilo blaga iluzijo ustvari, z visokim si pasom silhueto poudari. A nikar se ne bojte, ne bodite leseni, le privid je, da so jo požrli plameni.: Tokrat z milino nas pevka poboža, nič več se ne vidi 'houdrasta' Joža, ki včasih iz nje na površje ven buta, zdaj je eterična kot svilnata ruta. Obleka poletna lahkotnost ponuja, okusno odpeta, naslade ne vzbuja. Lasje so ognjeni najlepši okras, zobje snežno beli očarajo nas.: Prijetno je videti mal' popestritve, da niso zgolj krila za vse prireditve, saj ženske v hlačah le niso en starček, s srajco poletno prej kakšen mornarček. Obutev poda se in stilsko ugaja, pričeska pa fantovska punce osvaja. Še ura ogromna, da se ne zamuja, kot modni dodatek odsev je tatuja.