Modni radar: Nika Ambrožič Urbas

nika ambrozic urbas obleke

Morska nimfa

Morje razburkano

z valovi v nas buta,

ta modra obleka

lahko bi b’la ruta,

saj zdi se, da zvezali

so jo čez ramo,

kar očitno spodobi

za moderno se damo.

Je mal’ sramežljiva

v pozi, izrazu,

se to hitro vidi

na njenem obrazu.

Kakor da lulat

tiščalo bi revo,

še malce potrpi

in stisni zadevo.



​foto Mediaspeed

Čista eleganca

V barvi kraljevi

na parketu pozira,

na glavi pa metla

nam noče dat' mira.

V kletko ujeto

je nedrje bujno,

pomoč potrebuje,

pohitite nujno,

pomagajte revicam,

ki so utesnjene,

a po taki postavi

hrepenijo zdaj žene.

Tud’ one blestele

bi pred objektivi

in glavne na odru b’le,

ne pa na njivi.



​foto Mediaspeed

