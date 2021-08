Modni radar: Neisha, Tjaša Kokalj Jerala, Alenka Godec in Helena Blagne

Neisha V dobro nas voljo

vselej zaziba,

se koža ji sveti

kot luskava riba,

vrtiček iz rož

si čez pas je nadela,

lase pa v figo

veliko brž spela.

Usta rdeča

kot iz strastnega tanga,

obleka cenovno

iz nižjega ranga.

Še poletni sandali

s peto iz plute,

do svojih nožic

ne smemo bit’ krute.

neisha pevka obleka

Tjaša Kokalj Jerala Lanene so hlače

široke v modi,

da koža zadiha,

to strašno ji godi.

In srajca je tudi

v naravni tkanini,

zavezana v vozel,

da uradnost razblini.

Pod njo pa se drzno

zdaj modrc oglaša,

privlači zvedavost,

začenja se paša

za naše poglede,

ki še pas so zaznali,

pred nežnim se ličenjem

lasje so oprali.

tjasa kokalj jerala

Alenka Godec in Helena Blagne Alenčica zala

v kostim je skočila,

Helenca pa s perjem

je roko ovila.

Kot beli golobici,

dve beli labodki,

stopicata skupaj

po glasbeni potki.

Le dive lahko so

v nedolžnih niansah,

saj dolgo blestele

so v nočnih seansah,

ko odre preplavljal

njihov je vonj,

so le unikatne,

ne zanima jih klon.