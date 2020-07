Modni radar: Natalija Verboten

Cvetoča Natalija

Ona je lepa,

prijetna, postavna,

a kaj, ko je njena

stilistka ta glavna

krvnica, ki redno

jo žejno pelje čez vodo,

da se nanjo zanaša

kot na zvestega oprodo.

Cvetoča obleka

res ni prima za oder,

v njo raje kak otrok

bi useknil si ’žnoder’.

S tem pasom pa tudi

ni sreče imela,

še dobro, da noge

je v mrežo ujela.



​foto Mediaspeed

Napovedovalka Natalija

V značilni je modri

naša Smrketa,

na žalost vseh fantov

do vratu je zapeta.

Krilo srebrno

koleno razkriva,

s tem brž nam pokaže,

da je še nagajiva.

A čeveljci niso

najboljša izbira,

saj takšne imela

je že teta Mira,

ko bila je čistilka

in so na nogah kraljevala

ta kultna, le brez pete,

ortopedska obuvala.



​foto Mediaspeed