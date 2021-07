Modni radar: Mojca Mavec, Nuša Derenda in Tina in Marko Vozelj

Prava školjka bisernica, ki leži na dnu morja in nestrpno pričakuje, da jo končno kdo spozna. Ampak pazi, mladec drzni, da ne stopiš ji na vlečko, raje ji pogladi laske, ki počesani so v prečko. Zgornji del je res poseben, spodaj pa zavesa ždi, vsa eterična, nedolžna, čaka, da jo ulovi princ na konju ali z avtom, da natakne prstan ji, saj nared je za nevesto, pred oltar se ji mudi.

Težko bi bolje

se uskladila,

v obleko poletje

sta ulovila.

Metuljčki, rožice

in ptički,

od daleč slišijo

se črički.

Ona voljna je

in sveža,

on spominja

na mlad’ga ježa.

Skupaj mahneta

jo k sreči

in ogneta se

modni ječi.