Kdor čaka, dočaka,

pregovor je stari,

na javnih dogodkih

spet njeni so čari

pobrali pozornost

in vse slavospeve,

ob njej druge ženske

navadne so reve,

saj dama obvlada,

kako se obleči

in kritikom modnim

s stilom postreči,

da kroji in barve

nam božajo dušo,

za hip navlažijo

medijsko sušo.



​foto Mediaspeed