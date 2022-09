Modni radar: Maja Keuc - Amaya, Nina Pušlar in Zala Smolnikar

Maja Keuc - Amaya Če takšne šle bi na safari, zvezde bi postale v hipu, poglejte pevko, kar žari, kot da je na kakem modnem tripu. Na ulični nas stil spominja ruta zvezana na glavi, beli top ohranja smisel, razbije togost vsej opravi. Volnena jopa tla poljublja, ritem in udobje vliva, a hlače center so vesolja, v njih ves čar sodobni biva. Ležerno hlačnice zavite, da čevelj s peto se pokaže, široki pas pa popek skrije, vse je v duhu peščene plaže.

Nina Pušlar To je tisto, kar je treba imeti za na oder, za nastop, že na daleč je slutiti, da se prepeva dober pop. Barva je udarno močna, življenje v nas se prebudi, pevka v hlačah je poskočna, široki kroj ji to pusti. Da ni vse isto kot že stokrat, čez biceps gre en kos blaga, velike perle 'krog vratu pa sijejo vse do Boga. V laseh je vtisnjen nežni vzorec, kar tako pač, za volumen, je cela kot darilna vrečka, dobijo jo najbolj pogumn'.