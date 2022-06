Modni radar: Lovro Kos, Gloria Kotnik in Štefan Hadalin

Lovro Kos

Eleganca na višku

za mladega fanta,

to dokaz je, da skakalec

lepo se 'ogvanta'.

Naravnost osupli

smo ob njegovi izbiri,

saj frak res ni nekaj,

kar gre k športni maniri.

Čevlji so zloščeni

in zlikana srajca,

za takšen podvig

imet moraš jajca.

Lahko bi posnemal

ga kdaj kak kolega,

da malo znebijo

se nadutega ega.