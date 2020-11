Modni radar: Lorella Flego

V črnini

Nikoli nas ona

hladne ne pušča,

na vse konce brni

od modnega trušča.

Je haljo oblekla,

ki spominja na plašček,

tisti kopalniški,

ki poudari obražček,

sijoč ves od sreče,

saj hladi jo vetriček,

ko skoz čipko povleče,

da prezrači grmiček.

Od glave do pete

prav cela se sveti,

da lažje se najde

v temni jo kleti.





Na ples

Kot origami

v rdeči podobi

in petkah visokih,

saj to se spodobi.

Četudi zmečkano

vse skupaj deluje,

pa svilnata koža

jo tokrat rešuje.

Sta dojkici brhki

nič plašni, igrivi,

vzbudili pozornost,

da so pogledi iskrivi,

na damo ognjeno,

moderno Pepelko,

lahko bi zamenjal’

za božično jo jelko.