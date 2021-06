Modni radar: Lili Žagar

Gostilna išče šefa, voditeljica Lili Žagar. Foto: Pop TV

Belo-črna Takšno imamo

voditelj'co radi,

saj primerna je svoji

rosni pomladi.

Sicer kar razgaljeno

tukaj deluje,

dekolte se bohoti

in krilo dviguje

nevarno visoko,

da slika bo slajša,

a žal se pri gležnjih

noga ji skrajša.

Ker čevlji pač niso

najboljša izbira,

celotno podobo

ta gležnjar razdira.



foto Mediaspeed

Lili Žagar, TV voditeljica. Foto: Mediaspeed

Zelena V temle izpade

kot vinska kraljica,

so lička rdeča,

da od zdravja kar šprica.

Preveč je sodobna

za takšno starino,

v kateri v kis

bi sprevrglo se vino.

V prejšnjem stoletju

te 'gvante' nosile

dekline so zale

in za miss se borile.

Zlata se mreža

iz žice prepreda,

vse skupaj žal videt'

kot solatna je skleda.



​foto Mediaspeed

Lili iz oprijetih in zapeljivih oblačil najraje smukne v trenirko.