Modni radar: Lea Sirk, David Hojnik in Hannah Mancini

lea sirk pevka

Lea Sirk Noseči trebušček

s kožuhom je skrila,

ramena in roke

pa s tilom prekrila.

Od komolcev navzdol

zvonovi bingljajo,

mrežaste najlonke

se ne podajo

k tejle zmešnjavi

vseh materialov,

jih dizajner privlekel

je iz raznih kanalov.

Zato pa pričeska

z obrazom se sklada

in sladek nasmeh

nas prav nič ne zbada.

david hojnik oblikovalec

David Hojnik Nežni moderni

pastelni odtenki

in prstani le,

če bolj tanki so členki.

Moškim res paše,

da obleka je roza,

kdor misli drugače,

navadna je koza.

Obvezna pa zraven

obutev je športna,

saj je kombinacija

blazno komfortna.

In glejte, da gležnji

se goli iskrijo,

nogavicam visokim

recite adijo.

hannah mancini pevka