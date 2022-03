Modni radar: Kristen Wiig, Kirsten Dunst in Lady Gaga

Kirsten Dunst

Simetriji so tokrat

pošteno ustregli,

pod brado, nad popkom

še do čevljev so segli

ornamenti srebrni

na vrečki ogromni,

z blagom to pot

pač niso b'li skromni.

​Pod tem sivim žakljem

udobno je dami,

je prav nič ne stiska

zato nič ne drami,

lahko še pižamo

odspod' bi navlekla,

narejena za spanje,

prec' ko bi se slekla.