Modni radar: Kendall Jenner, Jennifer Lopez in Lil Nas X

zvezde na met gala

Kendall Jenner Hodeči lestenec

pregrehe nam vzbuja,

ameriška smetana

razkošje ponuja.

Obleka je mega,

res bujna, prestižna,

Met Gala bila ni

prav nič ponižna.

Dogodek, kjer zvezde

duška si dajo

in nase navlečejo,

kar vejo in znajo.

Letošnja tema

nagovarja k svobodi,

ki najde se tudi

v stilu in modi.

Jennifer Lopez Pevka gre tokrat

na vse ali nič,

odvrgla odvečni

ceneni je kič.

Krzno umetno

in pavja peresa

so mačko ponesla

v modna nebesa.

Z aduti usekala

je na vse konce,

ponosno pokazala

je svoje zvonce.

Še nogo v petah

vrtoglavih razdaja,

pogrejte jo, revo,

nalijte ji čaja.

