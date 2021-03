Modni radar: Katarina Čas

Studijsko Najlepše so ženske

od rose umite,

ko so rožnata usta

in noge pobrite.

Brez odvečne galame

in stilskih presežkov

krasi jih le žlahtnost

naravnih nasmeškov.

Kavbojke in majčka,

poletne opanke,

na nogah nas mami

pridih Indijanke.

Pričeska preprosta,

strašansko ji paše,

koleno pokaže,

zapoje po naše.



foto Uroš Hočevar

Odprtje slovenskega filmskega festivala 17.9.2019 Portorož Slovenija [avtor:Suhadolnik Jože]

Premierno Poglejte to brhkost,

ta smisel za modo,

če ga ne razumeš,

ti je v škodo,

saj Katka odlično

v obleki se znajde,

so vzorci je polni,

kot grozdja so brajde.

Nožice svetleče

se tam lesketajo,

na preprogi rdeči

nam dihat' ne dajo.

Vse usklajeno je

z barvo življenja,

še malce jo glejmo

in prišlo bo do vrenja.



foto Jože Suhadolnik

katarina cas igralka