Modni radar: Kamala Harris, Jill Biden in Michelle Obama

FOTO: Jonathan Ernst Reuters Kamala Harris Še ena, ki zares spozna se, kaj priložnosti poda se. škrlatna njena je izbira, vrgla nas je vse iz tira. Maska, čevlji, rokavice, ubrani so kot v letu ptice. Ogrlica k uhanom paše, nazdravimo iz drage čaše, saj to, kar vidimo na dami, najdemo le v zlati jami, kjer za stil okus imajo in na videz dosti dajo. REUTERS FOTO: Pool Reuters Jill Biden Le kdo pomislil bi na leta, ko pogleda tole damo, videti je kot raketa, pozabite staro mamo. Odtenek njenega kostima nam v hipu sapo vzame in odveč je vsaka rima, ne rabimo umetne drame. Še maska je v barvne...