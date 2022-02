Modni radar: Jožica Brodarič, Vlasta Nussdorfer in Alya

Vlasta Nussdorfer

Dolžina plišaste oblekce

nam daje vtis, da punčka je,

gospa, ki brž 'ma rada dekce,

da z njimi kdaj ogrne se.

Z zlatom se je okrasila

okol' vratu in še pasu,

če kak nepridiprav jo sreča,

ga mahne s 'taško' brez sramu.

Valovi malo nad kolenom

plešejo navihan ples,

frizur'co si nar'dila s fenom

in z lakom nežno šla je čez.

Postavila se je v pozo

kot kakšna brhka mažoretka,

ji vošč'mo sreče vel'ko dozo

od sobote pa do petka.