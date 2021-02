Modni radar: Jasna Kuljaj

foto Blaž Vatovec

Črna vdova Sicer monotono, a šik elegantno

videti v tem enodelnem je kroju,

kot pajkovka divja, ki moža pohrusta

in redno se kopa v čarobnem napoju.

Vsega je dosti, miline in popra,

le spodnji je del nekam čudno zmečkan,

med nogami so gube odvečne, moteče,

zato pa nakit je primerno izbran.

Za piko na i je opečnata šminka,

da temačno celoto mal' poživi,

oči lesketajo se kot diamanti,

dovolj bo besed, se na ples ji mudi.



​​foto Blaž Vatovec



foto Dejan Javornik

V usnju Spet se postav'la je v pozo nerodno,

kot da jo ščipa nekdo v zadnjo plat,

lase je zravnala, z obraza jih dala

in čaka, da kdo ji popiha za vrat.

Zadrga na hlačah ni prav nič prikupna,

namesto dodatka se modnega zdi,

zato pa je bluzica črna kar všečna,

saj nedrje skrije, da ne prekipi.

Le čevlji nesrečni iz drugega filma

dajejo sliko ortopedske oprave,

če bi obula salonarje fine,

bi se obračale za njo vse glave.



foto Dejan Javornik



​foto Blaž Vatovec