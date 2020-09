Modni radar: Jadranka Juras, Alenka Godec in Tanja Starič

Jadranka Juras.

Alenka Godec.

Tanja Starič.

Tako si pa mi zamišljamo modo, ne da odkrivali toplo bi vodo, da zablestele z norim bi krojem in nas omamile s čudovitim opojem. Deluje kot krilo, čeprav so to hlače, naborki pod pasom pa skrijejo krače. Zgornji je del kakor mandala, odlično nam lekcijo vnovič je dala.Za široko kravato bi se obes’li, od sreče najraje bi pevko kar stresli, saj zvesta je svojemu oblačenja slogu, zato zmer’ se znajde v najožjem krogu tistih, ki vedno so ’top’ urejeni, za ščep elegantni in malce sproščeni. Rdeča in črna sta njena aduta, silhueti primerna je vsaka minuta.Za stil ji nagrade ne bodemo dali, obleka ostane naj zaprta v omari, ker nam ustvarja pridih naftalina, in obutev ta nizka še zdaleč ni fina. Morda bi vsak kos posebej izstopal, če ne bi vse skupaj na njo gor ’nafopal’. Preveč staromodno nam tole deluje, trend kombinacije pač enim so tuje.