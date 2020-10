Modni radar: Inja Zalta, Mateja Duljak in Milan Gačanovič

Inja Zalta

Tokrat nas pa preseneča

tale punca, zlata sreča,

bolj smo vajeni je gole,

ne pa, da je kakor vreča

iz različnega blaga,

čeprav se ji tud' to poda.

Trendi so zabavna viža,

en te zviša, drugi zniža,

en razgali, drug zakrije,

nekdo je dlakav, drug' se brije.

A glavno je, da se vsak zabava,

in nič zato, če pretirava.



Mateja Duljak

Fotografinja postavna

izgleda, kakor da je glavna,

samosvoja in pogumna,

njena moda ni neumna,

kajti vsaka je prvina

zelo korektna, tudi fina.

Ni kaj dosti za dodati,

pri njej se ni kaj dosti bati,

da udarila bi mimo

in uničila nam rimo.

Ulični je stil zadela

in se v modni radar ujela.



Milan Gačanovič

Si kitko spletel je na bradi

pa še eno na laseh,

po njem zgledujejo se mladi,

v mestih ali na vaseh.

Plašč poglede nase mami,

rokav zavihan pa nam pravi,

da gospod ve in zna,

kako z modo se ravna.

Mokasini res prestižno

podobo zaokrožijo,

vzorci pa na šalu, maski

nežno nas pobožajo.



