Modni radar: Igor Mikić, Teja Pelko in Žan Papič (FOTO)

Igor Mikić Kaj reči o tipu, ki vse nase zvleče, zanj ni pravila, zanj ni meja, če več bilo takih bi ekstra možakov, na svetu ne b'lo bi veliko gorja. Pri njem je serijska samozavest, kar drugim odvratno je, njemu dogaja, prisega na kič in na barvno svobodo, z očali velikimi kakor ograja. Briga ga, ali je zanj ali zanjo, važno, da njemu se fino poda, z udarnim odtenkom pobarva lobanjo, recepta za stil nam nikol' ne izda. Celo natikači iz plastike roza zdijo se lični kot kak 'čigum', da mirno po svetu takšen bi hodil, potrebuješ brezskrbnosti in pogum.

igor mikic starlet

Teja Pelko Moda je nekaj, kar vsakemu godi, lahko ti vseeno je, ali se čudiš, kolegica bistra nam demonstrira, kako je preprosto, če se potrudiš. Žalno črnino presekajo hlače, odlično podajo se njeni postavi, suknjič ležeren, primerne dolžine, še torbica prija celotni opravi. Je malce nagubana, fini dodatek, povrhu veriga namesto nakita, ne liči se rada, in to nas ne moti, saj scena je šminke in pudra že sita. Po čevljih je vzorec eksotične kače, le guma nas bela zbode v oči, a suma summarum vse je na mestu, naj okol' nje zdaj brenči in frči.

teja pelko novinarka

Žan Papič Ne gre mu zamerit', voditelj je simpa, čeprav nas spominja na čarodeja, morda je natakar, morda vodja šanka, morda veterinar, ker krava je breja. Morda je na pavzi med tečajem za kuho, morda laboratorij je pravkar zažgal, morda vam je muho vrgel v juho, morda pa zato se je skril za vogal. Kdo ve, če je doktor za ženske zadeve, morda pantomimik, ki je v zadregi, morda dirigent nekoliko zbegan, morda tehnik zdravstva ravno pri negi. Morda pa le bela mu barva je blizu, morda vse ostalo je vrgel v pranje, morda so mu molji požrli obleko, le kdo bi zdaj vedel, kakšno je stanje.