Modni radar: Gorka Berden, Maja Martina Merljak in Anamarija Lampič

gorka berden igralka

Gorka Berden Saj barvni odtenki

so super in mega,

a kaj, ko vse skupaj

pošteno nas bega.

Je to za na ples,

morda za na plažo

ali pa takšni

odšli bi v garažo

preverit, če olja

je še v motorju,

molimo za upanje

tam na obzorju,

da okus se povrne

na stilistične trone,

očitno to stranski

je učinek korone.

maja martina merljak

Maja Martina Merljak Predstavljamo vam

najnovejši model,

ki polepšal vam bode

vaš spalni predel.

Pregrinjalo za posteljo

lahko je obleka,

da z njo se pokrijete,

če v križu vas useka.

Lahko pa postanete

nočna svetilka

ali pa sivki

podobna ste bilka.

Lasje dolgočasno

gredo vam čez pas,

za modne gurmane

je to groze čas.

anamarija lampic sportnica