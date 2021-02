Modni radar: Eva Boto

Eva Boto

Zapihala sap'ca ji skuštrala grivo, dekla Koroška nas gleda igrivo.Ramena so njena prelestni aduti, da rada pokaže jih, brž se zasluti.Namesto nakita je španga svetleča, na modrc pozabi, ker niso viseča nedrja njena, ti božji zakladi, tja radi pokukajo fantiči mladi.Foto: Miro MajcenSpet smo zgubili se v njenih laseh, od sreče zasliši zadovoljstva se smeh.Čarobna je videti v temni opravi, toaleta pristaja tej dolgi postavi, če le oprijeto telo ji ovije, nekaj pokaže in nekaj tud' skrije.Morda le nakit bi drugačen izbrala, kljub temu je videti mična in zala.Foto: MediaspeedIzrezi globoki lepo ji stojijo, le očke mladostne premalo žarijo.Na tole orjaško obleko obilno pričeska drugačna pasala bi stilno.Se zdi, da jo bala blaga je pojedla, samo da ne bode na odru nasedla. Spodaj bi skrila celotno ekipo in se spremenila v pojočo bi lipo.Foto: Mediaspeed