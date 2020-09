Modni radar: Drzen je kroj si in vzorce izbrala, za to ji velimo le srčna vam hvala

Lora Klinc

Njen ljubi kraljuje

na cestnih kolesih,

ona blesti pa v

modnih nebesih.

Odlično se znajde

s pričesko, nakitom

in šminko rdečo,

večnim tem hitom.

Obleka igrivo

se v vetru premika,

na gole se noge

sandale natika.

Za dodatek pa v roke

od dragega knjigo,

saj s tem zavihtiš

v najvišjo se ligo.

Lynda C. Blanchard

Tale gospa

pa res ni Slovenka,

na strune brezskrbne

obleka ji brenka.

Drzen je kroj si

in vzorce izbrala,

za to ji velimo le

srčna vam hvala,

da razbili ste vso

monotono navlako,

ki sleherno damo

spreminja v spako.

Je prišla iz Amerike

veleposlanica zala,

da našim bo čenčam

lekcijo dala.

Severa Gjurin