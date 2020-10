MODNI RADAR: Državna sekretarka bi potrebovala učno uro

Katja Janko Puh

Vodje marketinga

pri trgovini z oblačili

na našo veliko srečo

ne bomo utopili

v morju kritik slanih

o stilu in pa modi,

saj s takim lepim plaščem

se ponosno po svet' hodi.

Toplo in udobno

pa še pogled naš boža,

črno-belo-modra

in rdeča roža.

Le šal lahko bi bolj

primeren izbrala,

da podoba cela

bi svežino obdržala.



foto Mediaspeed

Ignacija Fridl Jarc

Državna sekretarka

na ministrstvu za kulturo

bi nujno potrebovala

kakšno učno uro,

kako se urediti

preden stopi gor na oder,

kajti ta kostum rdeči

je kot razvlečen 'žnoder'.

Še sreča, da bila ni

v bližini kaz'ga bika,

saj bi se odtrgal

tud' z zlo debel'ga štrika.

Lahko pa kaj skopirala

z modnih bi naslovnic,

ker s tem nam le sporoča,

da se bliža noč čarovnic.



​foto Mediaspeed