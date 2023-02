Modni radar: David Amaro (FOTO)

V belem Je koprena nova črna, z zamikom k nam priroma, svetovne zvezde so že zdavnaj jo nosile, o tem ni dvoma. Smučarska očala tokrat skrijejo mu pol obraza, nadomestek so nakita, da se predstavi nova faza. Zdaj je bolj odločne volje, močnejši je in si zaupa, čeprav napis čez hlače nosi, da kreten je, glasno hupa. Čestitke fant si res zasluži, saj pogumen je, se vidi, kar ostani zvest sam sebi in še nam kdaj v goste pridi.

David Amaro z Ines Erbus.

Z Ines Erbus S prijateljico rad prepeva, usklajeno se oblači, uživa v drznih barvah, krojih, včasih se namerno pači. Kot pižama je kompletek, rahlo nas na jeans spominja, ob njem pa v istih je odtenkih njegova glasbena boginja. Za podlago bela 'maja', spodaj bele nogavice, takšen zlahka službo najde, da raznašal nam bi pice. Športna obutev je nalašč za udoben, uren korak, mladosten je pojoč pajacek, ko se znebi obraznih dlak.

David Amaro razgaljen.

Razgaljen Bolj je slečen kot oblečen, ne skrbi ga, če je zima, ledvičke tresejo se v mrazu, mar mu je ledena klima. Glavno, da lahko pozira, temu pravi, da je moda, a kaj, ko to je lanski sneg, saj v trendu je drugačna koda. Požvižga se, če nos se viha ob pogledu na te krpe, njemu je na prvem mestu, da ne spada tja med 'prpe'. To so šleve bojazljive, ki jih strah je, kaj kdo reče, da je gej nam brž pokaže, zato ga vest nikol' ne peče.