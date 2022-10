Modni radar: Anja Križnik Tomažin, Uma Štader in Neža Smolinsky (FOTO)

Anja Križnik Tomažin Za protiutež smo legendo izbrali, da sami prepričamo se v razliko, črnina simbol je moči, elegance, seveda, če znate ohranit' obliko. Spodnji del krila je malce navihan, meča pokukajo k nam na prostost, v pričeski in toplem izrazu obraza se vidi, kako zna ubranit' mladost. Le pas in bolero delujeta togo, starikav podton iz njiju zaveje, čeprav je že mamica in poročena, bi zlahka prešla te zasidrane meje. Manjka en kos, ki bi zgodbo začinil, z barvnim detajlom vse skupaj razbil, dvome, da zmore, takoj bi razblinil, nova obzorja ji stilska odkril.

Uma Štader Končno dobili mlade smo zvezde, ki kažejo strašen talenta razpon, in znajdejo se v garderobni omari, bolje kot med porcelanom se slon. Na rdeči preprogi svetovnega kova v obleki preprosti z lahkoto bi stala, z ničimer ne moti in ne pretirava, zato si zasluži en res glasen HVALA! Čevlji prozorni so tisti njen' faktor, s katerim nožice s trikom podaljša, težko bi izbrskali kako malenkost, da tole lepoto lahko še ozaljša. Nežno naličena, lasje urejeni, vse, da poudari naravno lepoto, nakit za odtenek, saj ni potrebe, da bi skazila pravo vrednoto.