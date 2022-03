Modni radar: Anabel, Leyre in Amaya

Amaya

Morda za na oder

in pod žaromete

narejeno je to

iz svetleče palete.

Oslepelo bo ljudstvo,

ob gledanju vanjo,

v tem celem kompletu

pozabili so špranjo,

da zadiha ji koža,

na prostost ji pokuka,

še vratu se ne vidi,

to največja je muka.

Pa tudi lasje

s celoto so sprti,

nekateri oblikovalci

bi lahko b'li zaprti.