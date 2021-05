Modni radar: Ana Soklic, James Newman in Uku Suviste

evrovizija ana soklic

Ana Soklic Pogled, ki v tebi

hudiča ubije,

obleka, ki roko

in nogo razkrije,

prav nič elegantno

na njej ne deluje,

nakit je pregrob,

le kje se ga kuje?!

Sicer je postavna,

pogledu privlačna,

a kaj, ko oprava

je tokrat napačna.

Morda pa blaga je

žal zmanjkalo revi,

zato pa bolj skopi

so modni odmevi.

evrovizija James Newman velika britanija

James Newman Britanec, ki poje

na Evroviziji,

podlegel res slabi

je iluziji.

Lahko bi mal' bolje

pri vsem se potrudil

in večje zanimanje

pri gledalcih bi vzbudil.

Tako pa spominja

na pilota iz filma,

ki ga ne bi vzela

nit' Kremenčkova Vilma.

Po nakitu sodeč

je zlatarno oropal,

še sreča, da kodre

je svoje okopal.

evrovizija estonija Uku Suviste