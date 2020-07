Modni radar: Alya

Alya v rdečem

Tako elegantno

jo redko uzremo,

razporek nas sili,

da gumb si odpremo,

saj vroče postalo

nam ob barvi je strastni,

še sama osupla

ob podobi je lastni.

Razporek že skoraj

preveč nam razkrije,

je sreča, da punca

se dobro pobrije.

Valovi v laseh

spremenijo jo v divo,

ki z lepoto udari

bolj kot kladivo.



foto Mediaspeed

Alya v usnju

Toliko odtenkov

barve rjave

ne premorejo niti

planšarske krave.

A to ni edina

pogumna poteza,

z izbiro materialov

v oko nam podreza,

za fetiš je usnje

in hlače svetleče,

da vsem fotografom

kar izpadejo leče,

od te kombinacije

precej nenavadne,

a bistvo je to,

da nas ni pustila hladne.



​foto Mediaspeed