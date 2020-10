Modni radar: Alja Predan, Bojan Emeršič in Jurij Zrnec, Tina Kosi

Alja Predan

Poosebljena je moda, takšen stil nam vse pove, da gospa zares obvlada, kaj se nosi in kaj ne. Dolgo krilo, spretno zvito, šal mornarski in sako, črte rišejo nam zgodbo, da to blago je drago. Tudi čevlji so prav mega, zaokrožijo vse, pri njej res čisto nič ne zbega, mojstrica na delu je. Še očala so v slogu, rdeče zgoraj in od spod', pričeska kratka pa sporoča, unikat je prava pot.

Bojan Emeršič in Jurij Zrnec

Bojan Emeršič in Jurij Zrnec

V velikosti je razlika, ki najbolje se pozna, v resnici pa igralska lika po stilu sta identična. Po predstavi prav ležerno, saj sproščenost se poda, kavbojke, jakna in superge ter očala za oba. Res sta videti zabavno, kot da brata bi bila, Bojan v srajci, Jurij v maj'ci kakor ljubka muceka. A če brke bi pustil si, tale Zrnec, mojster šal, potlej dvojčka bi dobili, se vsak od smeha bi poscal.

Tina Kosi