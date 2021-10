Modni radar: Taiji in Ana Tokuhisa, Iva Krajnc Bagola in Aljoša Bagola ter Tina Gorenjak in Arnej Ivkovič

Iva Krajnc Bagola in Aljoša Bagola

Bonnie and Clyde

sta filmska junaka

in tudi zakonca

naša sta taka,

ki stilsko res prima

sta uigrana,

nekakšna laboda

namesto purana.

Vse je na mestu,

že skoraj nas zmoti,

da do milimetra

so izpiljeni koti.

Le on nekam čudno

usta drži,

morda nam sporoča,

da zob ga boli.