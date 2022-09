Modni radar: Samo poglejte to postavo in nožice za medaljo ... (FOTO)

Čipkasta diva Naštudirala je pozo, ki se idealna zdi, križem nog in z roko v boku lepotica tam stoji. Prameni vselej so brezhibni, za naključje ni prostora, danes čipkasta je viža, prelestna kakor dama z dvora. Pretiravanja z nakitom, tega v njeni ni navadi, zna leta bistro pretentati, nikoli ni podobna kladi. Na 'izvol'te' so ramena, koketirajo z občinstvom, dobila velik' bi napitnine, če bavila bi se z gostinstvom.

darja kotnik kuhar

Nebeška poezija Eleganca z malce šika, spomin na kakšno prvo damo, z udarno barvo na stopalih poskrbi za mini dramo. Biseri na goli koži po prestižu že kričijo, v pasu vitko silhueto spretne roke ukrojijo. Širok ovratnik je prefinjen, pridih nedotakljiv ustvarja, dolžina krila pa gosposka, v njej zaživi, se ne pretvarja. Na vsak detajlček je pozorna, uglašeni so odtenki, na srečo gor zdrsel je prstan, ker niso otečeni členki.

darja kotnik kuhar

Črn tulipan Ta kostim nalašč pritiče srečanju poslovne forme, se zlahka grebla bi za biznis, kjer se delijo drage norme. Dekolte globoko zeva, čeprav bolj prazne so košare, a kvantiteta ni odgovor, gospa ima še druge čare. Samo poglejte to postavo in nožice za medaljo, kot rožica nabrano krilo in nedrc čipkast za pod haljo. Z barvo živo popestrila je turobno to črnino, kot vesela vdova zgleda, ki se zna imeti fino.