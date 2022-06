Modni radar: Anja Jenko, Ana Maria Mitić in Matjaž Kumelj

Matjaž Kumelj

Kaj storiti,

ko je štala

in če zmanjka

materiala?

Nič ne de,

tu je rešitev,

hitro zgrabite

za britev

in zarežite v preprogo,

da opravite z nadlogo.

Tudi če je že poletje.

zimski čevlji so

dodatno gretje.

Na njem zdaj je

vse kot novo

in zeblo ga ne bo zagotovo.