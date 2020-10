Modni ples v maskah (FOTO)

Na obeh straneh

Maja Štamol Droljc je najprej prišla podpret kolegice, nekaj dni pozneje pa je še sama predstavila svoje kreacije na razstavi. FOTO: Mimi Antolović, LJFW

Svetleča se šefica

Glavna producentka LJFW Melinda Rebrek je zelo spretna pri oblačenju, celo z masko je blestela. FOTO: Mimi Antolović, LJFW

Grajski sprejem

Na dvorišču Fužinskega gradu so se zbrali modni navdušenci, tudi Milan Gačanovič. FOTO: Mimi Antolović, LJFW

Na zdravje!

Ljubljanski teden mode je bil kljub zahtevnim pogojem odlično izveden, za kar si zasluži zdravico. FOTO: Mimi Antolović, LJFW

Obvezen protokol

Da je bilo vse, kot mora biti, so obiskovalcem na vhodu v MAO najprej razkužili roke, nato pa izmerili temperaturo. FOTO: Mimi Antolović, LJFW

Magičnih 50

Lani se je v istem prostoru gnetlo 500 obiskovalcev, tokrat pa si je revije na varni razdalji ogledalo le 50 izbrancev. FOTO: Mimi Antolović, LJFW

Žive izložbe

Izložba je zaživela, ko sta vanjo vstopili manekenki Urška in Taja iz Immortal Models. FOTO: Mimi Antolović, LJFW

Kreativni vodja

Mojster za vizualne bravure Den Baruca je poskrbel, da so bila prizorišča paša za oči. FOTO: Mimi Antolović, LJFW

V rožicah

Lepotica Inja Zalta je svoj videz popestrila z rožnatimi potiski. FOTO: Mimi Antolović, LJFW

Kirurg ali igralec

Mladenič pod kirurško masko ni študent medicine, ampak postavni študent igre Domen Novak. FOTO: Mimi Antolović, LJFW

Vrhunska kolekcija

Petja Zorec je vnovič navdušila s svojimi kreacijami, ki sta jih predstavila Anel in Valentino. FOTO: Mimi Antolović, LJFW

Ljubljana je vnovič zaživela v sijaju novih kolekcij slovenskih in tujih oblikovalcev. Organizatorji so se namreč kljub zahtevnim okoliščinam odločili, da izpeljejo tradicionalni modni praznik. Še več, poskrbeli so za najobsežnejše dogajanje doslej, saj se je na dveh prizoriščih v sklopu LJFW zvrstilo kar desetdnevno rajanje. V izložbah podhoda Ajdovščina so na ogled postavili kreacije slovenskih modnih ustvarjalcev, v Muzeju za arhitekturo in oblikovanje pa so prišli na vrsto ljubitelji revij. V prostoru je lahko bilo na varni razdalji le 50 ljudi hkrati, zato je vse skupaj spominjalo na nekakšno umetniško instalacijo. Seveda so se vsi držali kodeksa oblačenja, ki je tokrat zapovedal maske, in četudi so te skrivale polovico obraza, smo hitro ugotovili, kdo se skriva pod njimi.