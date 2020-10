Jesenska izvedba LJFW oziroma Ljubljanskega tedna mode ni postregla le z odličnimi kolekcijami, ampak smo bili priča tudi neuradnemu tekmovanju v tem, kdo si bo usta in nos prekril z udarnejšo masko. Izvirnosti na pisti in med obiskovalci ni manjkalo, saj so se ljudje naokoli sprehajali z zaščito iz najrazličnejših materialov, krojev, barv in vzorcev. Izbrali smo le peščico bolj vpadljivih, kot dokaz, da si je mogoče tudi neprijetne trenutke popestriti z malce domišljije in ustvarjalnosti.