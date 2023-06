Močna Gloria Kotnik šla s sinom v gore

Se sprašujete, kakšen je najbolj idealni trening naših olimpijskih šampionk? Bronasta Gloria Kotnik ima odlično idejo. Seveda morate biti oče ali mama otroka, da bi lahko skupaj pridobivali moč in kondicijo. »Ni lepšega, kot si oprtati malega škrata na hrbet in deliti ljubezen do gora z njim. Nekateri se sicer čudijo, kako je nositi 22 kilogramov v hrib. Z eno besedo: fajn,« nam je zatrdila deskarka. Gloria je znana po tem, da se nikoli ne pritožuje nad zahtevnimi življenjskimi situacijami. »Čemu bi komplicirali, ko pa se vedno najdejo rešitve. Otroci so pri tem najboljša motivacija in nič mi ni težko, da sem le lahko skupaj s sinkom. Zlasti v naravi, mojem najljubšem okolju, med skalnatimi grebeni, gorskimi travniki in božanskim razgledom,« je orisala svoj najljubši športni dan.