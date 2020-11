Moč sama ti ne da pameti

Takrat je svojo premiero v MGL ravno dočakala predstava Trije milijoni minut, v kateri je nastopila skupaj s štirimi soigralkami. Izključno ženske predstave niso tako pogoste, pa čeprav se zdi, da današnja družba potrebuje več (menda) ženskih lastnosti, kot sta sočutje in razumevanje.V njeni družini ni bilo umetnikov, pravi, starši so bili običajni uslužbenci. Oče je glasbenik po duši in srcu in še danes pravi, da bi si glasbo z veseljem izbral za poklic, če ne bi bilo skrbi za preživetje. »V otroštvu sem bila precej občutljiva, krhka in bolehna,« pravi Judita Zidar. »Pestili so me težke angine, vnetja, škrlatinke. ...