Medijska hiša Delo je večmesečno poslovno kampanjo sklenila z virtualno mednarodno konferenco, ki jo je organizirala s podjetjem AV Living Lab. Pametna mesta, mobilnost kot storitev in inovacije v mobilnosti, vsebine kot nova priložnost in vzpon e-mobilnosti so teme, ki so povezale več kot dvajset govornikov iz Slovenije in tujine. Promet je pomemben del družbe in gospodarstva, vendar rast transportnih storitev onesnažuje naše okolje.



To zavedanje je čedalje bolj v ospredju Evrope, je v svojem pozdravnem nagovoru povedal minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec, ljubljanski župan Zoran Janković pa, da se od Ljubljane udeleženci lahko marsikaj naučijo. Mobilnost se dotika vseh pomembnih tem, ki danes zadevajo družbo, od okoljskih izzivov do hitrega tehnološkega razvoja in potrebe po izboljševanju kakovosti življenja, je poudaril predsednik sosveta družbe Delo in predsednik nadzornega sveta Kolektor Holding Stojan Petrič. Glavni direktor Dela Andrej Kren pa je poudaril pomen partnerstva v skupnih prizadevanjih za novo mobilnost.