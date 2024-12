Mnogi znani napovedali selitev iz ZDA (Suzy)

Princ Harry in njegova Meghan tako še zdaleč nista edina, ki bežita iz dežele sanj. Selitev so naznanile tudi Sharon Stone, Whoopi Goldberg in Minnie Driver, a kam bodo šle, še ne vemo.

Janet Jackson Že osem let živi stran od žarometov, za svoj dom je izbrala London. Za to se je odločila zaradi ločitve od katarskega poslovneža, s katerim ima sina, saj on živi v britanskem glavnem mestu, zavezana pa sta skupnemu starševstvu otroka.