Mlaj v ribah: Prava moč ne leži v nadzoru, temveč v predaji (Suzy)

Moč in sijaj, kot ga simbolizira ta arhetip, ni zgolj zunanji dosežek ali videz. To je notranja stabilnost, ki nas drži v nevihtah, in svetloba, ki jo prižgemo, ko se znajdemo v temi. To je trenutek, ko razumemo, da se prava moč ne skriva v zunanjem nadzoru, ampak v sposobnosti, da obvladujemo čustvene viharje in stojimo v svoji resnici. Februar tako nadaljuje zgodbo, ki se je začela lani. V tem mesecu smo povabljeni k razmisleku, kje v življenju še dovoljujemo, da zunanje okoliščine zatirajo naš notranji ogenj. Kaj že dolgo več ne služi našemu razvoju? Katere dele sebe smo pripravljeni ponov...