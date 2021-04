Zaskrbljeni mladi Cavazza

Glasbeni talent družine Cavazza skozi svoje pesmi opozarja na nepravilnosti med nami. Njegov način umetniškega izražanja je tudi sicer bolj družbenokritično naravnan, zato ne preseneča, da se je Mark Jacob oziroma raper Vazz odzval na nedavne ugotovitve o duševni stiski mladostnikov.



Šokantno se mu zdi, da skoraj vsak četrti študent razmišlja o samomoru, zato bi se tej problematiki morali bistveno bolj resno in intenzivno posvečati. Sam se po najboljših močeh trudi, da bi javnost ozaveščal z nastopi, in teh bo aprila kar nekaj, saj je postal redni gost ljubljanskega Kina Šiška.



Spodbudno in navdihujoče je videti, da se mladi borijo ter izpostavljajo za vrstnike, čeprav se vse pogosteje dogaja, da so rešitve in odgovori v rokah starejših, ki so v veliki meri soustvarjalci težkih, za nekatere celo brezizhodnih situacij.



