Mladi slovenski glasbeniki zmagali na polfinalu v San Marinu (Suzy)

Skupina Booom!, ki smo jo spoznali v šovih Slovenija ima talent in Znan obraz ima svoj glas, nase pa je opozorila tudi s pol ducata skladb, je zadnje čase pilila svoj zvok in odrski nastop. Novo poglavje kariere so Patrik, Luka in Matevž želeli začeti pisati na Emi, a je TVS svojo predstavnico izbrala mimo razpisa.

Malo razočarani so se dva dni pred koncem razpisa s skladbo Dance like this prijavili na evrovizijski izbor v San Marinu in med več kot 750 kandidati kot zmagovalci polfinala prišli v zaključni izbor. V sobotnem finalu se bo deset kvalifikantov za vozovnico za Malmö pomerilo z osmimi povabljenci, med katerimi so priljubljeni didžej Wlady z italodance legendama Corono in Ice MC-jem, tudi znanka z letošnjega San Rema Loredana Bertè, večni duet Jalisse in Marcella Bella. »Mi smo svoj osnovni cilj, preboj v finale, dosegli. Zdaj pa se želimo s pesmijo in nastopom čim bolje predstaviti še v finalu. Pričakovanj nimamo, če pa smo preskočili že vse ovire, se bomo pogumno spoprijeli še z zadnjo,« so misli strnili pevci, ki jih v vsakem primeru čaka razburljiva pomlad.