Mladi Mirniki ob boku z legendami (Suzy)

Ansambel Gašperja Mirnika je glasbeno pot začel šele pred tremi leti, vodi ga harmonikar Gašper Mirnik, pevka je Tia Prah, ki igra še flavto, kitarist je Žiga Dremelj, basist Benjamin Arcet. Mladi Mirniki kot jim rečejo, saj so najmlajši ansambel na naši sceni, so nedavno priredili prvi koncert, na katerem so predstavili vse svoje dosedanje avtorske skladbe, od katerih so bile mnoge nagrajene na festivalih.

Ansambel Gašperja Mirnika z Valentino, mamico pevke Tie, ki je povezovala koncert. FOTO: Mojca Marot

Ob tem so v goste povabili znane, legendarne glasbene ansamble, ki so si z mladimi z veseljem delili oder in se družili z njimi tudi po koncertu. Na Štajersko so prišli v goste Primorski fantje in Beneški fantje, Ansambel Hervol s tercetom Originali (pevki Vera in Eva Šolinc ter Robert Žveglič), s humorjem in harmoniko je koncert popestril Miro Klinc kot Klobasekov Pepi. Vsem je skupna več kot polstoletna bogata in uspešna glasbena kariera, po kateri se zgledujejo mnogi mladi glasbeniki. Tokrat sta se torej na istem odru prepletli dve generaciji in se družili tudi za njim, kar dokazujejo fotografije.

Ansambel Hervol in tercet Originali FOTO: Mojca Marot

Damjan Pasarič (s partnerico Tinko) je bil povabljen na koncert kot avtor številnih nagrajenih besedil za ansambel Gašperja Mirnika. FOTO: Mojca Marot

Primorski fantje z energično Ivico Vergan vedno pritegnejo pozornost. FOTO: Mojca Marot

Pevka Tia Prah z dedijem Stanetom in babico Vido, ki sta ponosno spremljala koncert. FOTO: Mojca Marot