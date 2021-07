Mladi jo navdušujejo

Skladba Nemirna kri pevke Sendi, danes znane pod uradnim imenom Sandra Klemm, je v devetdesetih odmevala po diskotekah, še danes pa nas zasrbijo pete, ko pomislimo na njen veliki hit. Zdaj svojo pevsko strast zadovoljuje s priložnostnimi nastopi in spodbujanjem otrok, naj razvijejo svoj umetniški potencial.



Predvsem pa ne skriva navdušenja nad mladimi slovenskimi aduti. Še posebno pri srcu sta ji Omar Naber in Bojan Cvjetićanin, ki sta jo takole prisrčno stisnila v objem, saj se zavedata, da je treba gojiti spoštljiv odnos do tistih, ki so orali glasbeno ledino. Sama pravi, da na mladih svet stoji, kar pa ni le floskula, ampak dejstvo, ki ga je vredno upoštevati.



