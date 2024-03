Mladi in tradicija: Pomembno je skupno preživljanje časa (Suzy)

Odpri galerijo

Matej Zemljič »Veliko praznikov je povezanih z religijo, zato se ne vrti vse samo okoli tradicije, ampak predvsem vere. Čeprav imam opravljene vse zakramente, doma ne praznujemo velike noči. K temu je nekaj prispevala narava mojega dela, saj mi snemalni urnik pogosto ne dopušča, da sem za praznike prost. Kadar pa lahko, se z veseljem pridružim velikonočnemu zajtrku, ki je v naši družini stalnica. Imam lep spomin na otroštvo, ko sem v cerkev nosil košaro dobrot k blagoslovu. S kapitalizmom so se izgubili prvotni pomeni praznikov in se preveč osredotočamo na zapravljanje. Zlasti božiču sta bila na silo odvzeta bistvo in namen. Pred prazniki v nakupovalnih središčih nabere gneča in ljudje dobesedno izropajo police, kot da se bliža konec sveta. Nažirajo se s hrano, kakor da vse leto niso jedli. V meni se ob tem menjavata občutka zgroženosti in posmeha. Živimo v divjem tempu in koristno je, če vsaj nekaj dni v letu načrtno preživimo skupaj in nadoknadimo zamujeni čas. Prazniki nas prizemljijo, da se vrnemo k bistvu.«