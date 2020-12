Mlada mamica spet na delu

»Kaj si vse ženske zapomnimo, kajne?«

Se spomnite te mlade dame? »Kakšna pupika sem bila!« vzklikaob obujanju spominov. Takole osredotočeno je mlada mamica pripravljala oddajo Vizita. »Ta fotografija je nastala v uredništvu POP TV leta 2001, ko sem se vrnila s prve porodniške,« nam zaupa in se čudi, kako hitro čas beži.»Doma me je torej čakala moja prvorojenka, ki ima danes 20 let. Spomnim se, da sem si to obleko kupila, da sem jo oblekla za na teren v izolski bolnišnici. Kaj si vse ženske zapomnimo, kajne?« se smeji.»Prav tako sem takrat prvič imela med rdečimi lasmi svetle pramene, k čemur me je moja frizerka spodbujala, pa sem bila trmasta, da je zame samo rdeča barva.« A je čas pokazal drugače. »Od takrat sem postopno postala prava blondinka!« In oboje ti zelo lepo pristaja, Alenka!