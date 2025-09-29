Mlada mamica, družino si je ustvarila s slovenskim nogometašem, se vrača (Suzy)

Ena naših najuspešnejših manekenk je spisala zelo zanimivo zgodbo. Pia Bernjak se je po končani gimnaziji posvetila manekenstvu in sodelovala z najbolj prestižnimi svetovnimi modnimi hišami. Čeprav je bila razpeta med Milanom, Parizom in Londonom, je vpisala študij, in ko je najmanj pričakovala, so jo zadele amorjeve puščice. Zaljubila se je v Reneja Krhina in skupaj sta si ustvarila družino. Rodil se jima je sin Romeo, ki se mu je mlada mamica povsem posvetila. Sedaj, ko je deček že dovolj star, da lahko obiskuje vrtec, se je lepotica odločila za vrnitev pod žaromete.

Pia komaj čaka, da se začne letošnji LJFW. Foto: Slavica Veselinović

Postala je obraz prihajajočega tedna mode v Ljubljani. Ta se bo v Festivalni dvorani odvijal med 16. in 19. oktobrom, na njem se bodo predstavili naši prekaljeni oblikovalni mojstri. Organizatorji so pozornost namenili tudi mladim talentom, zato se lahko nadejamo še enega vrhunskega praznika slovenske mode.