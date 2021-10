»Odstranimo ali omilimo lahko vse zdravstvene težave, tudi raka. Tumorje lahko zmanjšamo v trenutku,« pravi in to dokazuje z več kot dvesto dokazanimi primeri ozdravitve. Kljub temu meni, da ni zdravilec, saj lahko vsak od nas spremeni svojo resničnost z občutki, mislimi in ostajanjem v sedanjem trenutku. Življenje se mu je spremenilo pri 19 letih s hudo prometno nesrečo z obsmrtno izkušnjo. »Tedaj sem si začel postavljati vprašanja o svojem obstoju. Svoje telo sem videl z drugega zornega kota, ko so me potegnili iz avta in me položili na pločnik. Vse sem videl in slišal od ...